Cuando la tempestad por la mala imagen pública se hizo insoportable, Andrew anunció su renuncia a sus deberes reales. No hubo comentarios públicos de la reina o de Carlos, quien, según la prensa británica, le había aconsejado a la reina que Andrew no podía continuar. No hay escándalo en torno a Harry, pero parece doloroso para todos los involucrados. Incluso la estoica reina -quien parece referirse a asuntos privados aproximadamente una vez por década- ha hablado de su decepción.