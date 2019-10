“Mi madre me enseñó valores que siempre trataré de mantener, a pesar del papel y el trabajo que a veces conlleva. Ahora tengo una familia que proteger. Todo lo que pasó y lo que le sucedió sigue siendo increíblemente crudo todos los días. No soy yo paranoico, no quiero que se repita el pasado. No seré intimidado para jugar un juego que mató a mi madre”, fue la contundente respuesta del nieto Isabel II sobre los ataques que tanto él como su esposa y madre de su hijo sufren de la prensa.