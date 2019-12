Andrew, de 59 años, también niega categóricamente las acusaciones y ha dicho que no recuerda haber conocido a Giuffre, quien anteriormente se llamaba Virginia Roberts. Las dos fuentes policiales dijeron que el enfoque principal del FBI está en las personas que facilitaron Epstein y que Andrew no encaja en esa categoría. No descartaron la posibilidad de que el FBI busque entrevistar a Andrew en una fecha posterior.