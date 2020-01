“No saben cómo me pega que haya pasado esto, yo por eso me retiré, para no acabar muerto, yo dejé ese trabajo porque la única manera que yo podía estar en casa era estando lastimado, me siento mal, porque todavía gente que dice que la lucha libre es una farsa y que no hay golpes, y lamentablemente yo sigo perdiendo amigos, como el ‘Perrito Aguayo’ y ‘Abismo Negro’", concluyó.