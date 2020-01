“A todos los que váis a Cádiz a ver la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, por favor no le estropeéis la infancia a tod@s los niñ@s que van. Melchor es Melchor, NO ALEJANDRO. Vosotros creéis en las cremas para haceros más jóvenes o en los productos para adelgazar y no se os quita la ilusión, no se la quitéis vosotros a los niños”.