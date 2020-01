“Fueron dos segundo donde se me bajó la presión, el alma, pero cómo me tocó el brazo sabía que no me iba hacer nada y que estaba en buenas manos”, aseguró la intérprete. “Soy mujer y las mujeres saben cómo nos tocan los hombres. Me pudo haber agarrado de la cintura, me pudo haber agarrado hasta de la espalda. Fue muy caballeroso con su mano, tal vez para no asustarme, como también lo hizo con las armas que yo no vi”, puntualizó.