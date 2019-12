“Cuando terminó el programa, la empresa con la que trabajaba sí me dio las gracias y ya. Fue un buen aliciente porque me había vuelto comodino al saber que tenía yo un salario trabajase o no, entonces cuando se terminó el programa pensé que se había acabado todo, pero no fue así. Pensé ‘se acaba el programa pero no se acaba Edgar Vivar’. Tomé mis cosas y me fui a Sudamérica, a España, produje. El reto más difícil fue convencer a los productores de que podía hacer cosas diferentes".