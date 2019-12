- Tampoco examino los actores para juzgarlos. Solo trato de absorber y ver cómo la gente se abre y se revela. No hay nada más excitante que ver algo así, cuando un actor te emociona y te inspira. Pero… sí (riendo) yo soy muy pero muy crítica conmigo. Es la parte que todavía estoy aprendiendo a controlar. Es mi ego… tengo que dejar de ser así. Con Rebecca, me gustó tanto filmarla que decidí no verla terminada, porque si no me gusta mi trabajo es la mejor forma de evitarlo. Muchos actores lo hacen. No ven sus trabajos porque así es el proceso: nuestro trabajo tiene que ver con la experiencia de la actuación. No estamos involucrados en el resultado final. Y si no puedo dejar de criticarme, pienso dejar de verme.