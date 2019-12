Dirigida por William Friedkin y basada en el libro de 1971 de William Peter Blatty, el film impactó de tal manera en la audiencia que muchas personas sufrían desmayos, ataques de llanto, crisis nerviosas. Algunos no podían terminarla por el terror vivido. “Es muy muy real”, “no me gusta, mejor me voy a casa”, “dio vuelta mi cabeza”, “es muy terrorífica”, “hizo que mi corazón latiera muy rápido”, “estoy muy asustada, nunca me ocurrió estar tan asustada". Las declaraciones se multiplicaban y repetían en cada una de las presentaciones. El Exorcista se convertía rápidamente en un fenómeno norteamericano que ganaba titulares en diarios y revistas e incontables informes en cadenas televisivas. Su destino estaba sellado y pronto se transformaría en un éxito mundial.