En mayo último la firma ya había anunciado que sus mega desfiles no serían más televisados, un show que le reportaba cuantiosas ganancias por derechos televisivos. Sin embargo, este jueves su director financiero señaló que ni siquiera se haría la tradicional pasarela. “Creemos que es importante evolucionar el marketing de Victoria’s Secret”, dijo Stuart Burgdoerfer. Cuando se le preguntó si el espectáculo sucedería este año, respondió: “Nos comunicaremos con los clientes, pero nada de lo que diría es similar en magnitud al desfile de modas”, indicó en diálogo con el diario The New York Times.