“De lo que me doy cuenta ahora es que la película no se haría hasta que cambiara el ambiente en Hollywood: tuvo que pasar por su propio cambio climático. Nadie quiere ser un caso atípico, Hollywood tiene una mentalidad de rebaño. No había ninguna manada alrededor de la historia de una ex esclava que liberó a otros esclavos. Todas las personas a las que les escribí esto, enviaron el guión, se hacían una pregunta: ‘¿Cómo le vendo esta historia a mi jefe, a un estudio, a mis socios financieros?’ El miedo los enfrió”, agregó el productor.