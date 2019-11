“Yo en mi corazón sé lo que pasó.¿Y qué fue lo que pasó? Que me enamoré como una loca y confié en mi ex pareja. Él me había dicho que esos videos no existían. Eran unos videos que yo grabé con él en aquel entonces y me juró y perjuró que los había borrado y a la mera hora no fue cierto. Este señor fue mi primer novio y finalmente mi esposo. Compartí ocho años de mi vida con él y lo que pasó fue simplemente que traicionó mi confianza”.