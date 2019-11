Jennifer Lopez reveló que fue acosada sexualmente por un director de cine

"Un director durante las pruebas de vestuario me pidió que me sacase la camiseta porque se suponía que iba a salir desnuda en la película”, indicó la artista durante una mesa redonda con otras actrices organizada por The Hollywood Reporter. “Quería ver mis senos. Y yo le dije que no estábamos en el set”, explicó Lopez, que no reveló ni el nombre del realizador, ni de la película que rodaban o del año en que ocurrieron los hechos.