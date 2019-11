“Lo único que ubicaba era el Metrobús que va por todo Insurgentes, entonces yo tomaba un camión que me llevaba a la estación Deportivo 18 de Marzo, donde tomaba el Metrobús y me iba al Walmart de Perisur, hasta el otro lado porque yo quería conocer. Quise llegar a una casa, porque quería conocer México con la gente mexicana y no el turístico”, señaló la novia de Gabriel Soto.