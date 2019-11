La reina de Inglaterra no tenía nada de paciencia con Margaret Thatcher, la dama de hierro, con quien no coincidía, por ejemplo, en su opinión sobre la importancia de la Commonwealth. Ambas coincidieron en una gala en Covent Garden, pero estaban sentadas en distintas zonas de la sala. La reina no dudó en hacer saber a sus asistentes que prefería no encontrarse con Thatcher, por lo que la primera ministra fue llevada a otra área alejada de Isabel II. La baronesa Jean Trumpington, que fue miembro del partido conservador y de la Cámara de los Lores, le contó a Rose, que en una conversación con la reina, ella retrató a Thatcher con una frase contundente en referencia a sus encuentros obligados para hablar sobre asuntos del país: “Ella se queda mucho tiempo y habla demasiado. Ha estado excesivo tiempo entre hombres”.