“En una ocasión, no me acuerdo si fue lo de la hernia o lo de las cuerdas, pero él estaba en recuperación y Sarita le habló. Alratito me dijo ‘mañana me voy en la tarde porque dice que ya tiene contratada una casa, y que si no voy, ya no le van a respetar el precio; tengo que ir, porque me dice que si no voy, que si no cumplo, porque ella ya me lo había pedido, que se va a matar’. Y se fue, fue a firmar, y él iba a pagar esa casa, ¿con qué? Quién sabe, porque pues él tenía que seguir trabajando”.