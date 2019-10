Sin embargo, no pudo ocultar que se le hacía un nudo en la garganta al verlo tan flaco. “Estaba delgadito. Ya al final José era una persona que no se parecía, era una cosa muy triste. Ya los últimos días con un color que no quería yo ver. No estaba bien, por eso que no recibía a sus amigos de México. Él no deseaba que lo vieran así, ya no era José”.