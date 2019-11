Tallulah contó que se sintió muy olvidada durante la época en la que fue la única hermana que vivía con Kutcher y Moore, justo en el punto álgido de su adicción. Hoy recuerda que su madre se convertía en un monstruo cuando bebía o se drogaba: “Desarrollé y alimenté una narrativa por la que ella no me quería. De verdad lo creía. Y sé que me quiere, cien por cien, pero en ese momento te sientes herida y no puedes soportar que alguien que te ama te haga daño y escoja a otros por encima de ti”.