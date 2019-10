Pero la actriz se cuestiona el porqué de su acto, ¿qué la impulsó a ser infiel a su prometido?. “Porque no podía enfrentar el hecho de que me iba a casar para distraerme de lamentar la muerte de mi padre. Porque sentía que no había espacio para cuestionar lo que ya había en movimiento. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo", reflexiona.