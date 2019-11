Mientras tanto, el jefe del estudio de danza Robert Baker le dijo a The Mirror que el padre de Spears, Jamie, es probablemente la razón por la que la cantante sigue viva hoy después de sus episodios psiquiátricos. “Conozco a Britney desde 1998. La vi en el apogeo de su fama y la vi luchando cuando las cosas se pusieron difíciles”, recordó Baker. “Ella estaba fuera de control. Estaba pasando por el peor momento de su vida y necesitaba ayuda. Su padre intervino y le dio la ayuda que necesitaba. Si no lo hubiera hecho, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Hoy no estaría entre nosotros".