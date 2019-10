“Jim Cameron me ofreció Avatar”, reveló Damon a la versión británica de la revista GQ, añadiendo que el director James Cameron le dijo “escucha, no necesito a nadie, no necesito un nombre, a un actor de renombre. Si no aceptas encontraré a un actor desconocido y se lo daré a él porque la película no te necesita”. Sin embargo, el realizador parecía empeñado en Damon, ya que le ofreció “el diez por ciento” de las ganancias si aceptaba.