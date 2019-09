No obstante, Van Ness no se dejó caer. "Se me ocurrió que todo lo que he pasado me preparó para este momento. Para ser lo suficientemente fuerte para compartirlo en mis propios términos. Parte de eso es procesar lo que pasó, pero la parte más grande es que yo quería hacer algo para mover la conversación hacia un lugar significativo alrededor del VIH/Sid, y cómo es vivir con VIH, y humanizar y normalizar varias de las cosas de las que hablo", agregó en una entrevista al diario The Guardian.