Antes de la sentencia, la actriz describió entre lágrimas cómo su hija le preguntó por qué no había confiado en ella. "Lo único que puedo decir es que lo siento, Sophia", dijo Huffman. "Tuve miedo. Fui estúpida, y estuve muy equivocada. Estoy profundamente avergonzada por lo que hice. Causé más daño del que pude haber imaginado. Ahora veo todas las cosas que me llevaron por este camino, pero básicamente ninguna de las razones importa porque al final del día yo tenía una opción. Pude haber dicho que no".