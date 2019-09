"En los primeros ensayos, me dieron un diario que él tenía, su diario sus chistes. Eso me ayudó bastante porque habían pasado un par de semanas y no sabía cómo empezar, entonces Todd me mandó un diario vacío. No supe qué escribir así que le pregunté a Todd y me dio sugerencias y después de algunos días, ignoré lo que me dijo y de repente ya salía por sí mismo. Y eso me hizo descubrir mucho del personaje en ese momento", explicó Phoenix.