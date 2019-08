"Me están recomendando que la donación me la haga uno de mis hermanos o un familiar cercano. Hijos no, porque puedo heredarles mi problema porque esto es hereditario, entonces si uno de mis hijos me dona el riñón, porque son los más compatibles, mañana o pasado pueden tener el mismo problema que yo y sería más problema que puedan vivir con un solo riñón", manifestó.