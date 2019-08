"El amor es el amor y las personas son las personas y es algo que siempre le inculco a mis hijas. Como hace falta respeto en el mundo, una persona no se vuelve más respetable por ser heterosexual. Yo no tengo amigas lesbianas, yo no tengo amigos gays, no tengo amigos jotos. Yo tengo amigos, sinceramente no ando diciendo eso".