Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Girón, Santander, recibió a 17 de los criminales trasladados por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella

La cárcel de máxima seguridad de ese municipio fue uno de los lugares elegidos para recibir a dichos internos, considerados de los más peligrosos

Traslado de presos
Un total de 117 presos en Antioquia fueron enviados a cárceles de máxima seguridad en todo el país - crédito Colprensa
Guardar

Una de las primeras medidas en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, que sorprendió a todos porque se dio en plena posesión presidencial, fue el traslado de 117 criminales considerados de los más peligrosos en el país, a prisiones de máxima seguridad.

Se conoció que 17 de esos presos llegaron a Girón, Santander, donde ya fueron recibidos e instalados, como parte del programa de seguridad del mandatario, quien aseguró en su discurso que el mensaje es acabar con todas las bandas criminales y terroristas en la nación.

Queda por conocer las nuevas medidas del mandatario recién posesionado para los primeros meses de su gobierno, pues no solo se atacará a los grupos al margen de la ley, sino que aumentarían los operativos en las cárceles para acabar con los “privilegios” de aquellos cabecillas.

PUBLICIDAD

Criminales trasladados a Girón

Una de las banderas del Gobierno nacional es la seguridad que, a diferencia de la administración de Gustavo Petro con la política de Paz Total, De la Espriella dejó claro que a los cabecillas de los grupos armados ilegales les queda someterse a la justicia o caer en combates con las Fuerzas Militares.

En la tarde del 8 de agosto, vehículos del Inpec llegaron a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, Girón, con 17 delincuentes provenientes de Itagüí y por orden del presidente, con el objetivo de que dejen de operar desde sus centros de reclusión.

Abelardo de la Espriella ordena el traslado de 117 presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad - crédito Europa Press
Abelardo de la Espriella ordena el traslado de 117 presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad - crédito Europa Press

Según una grabación de Noticias RCN, en su cuenta de X, un bus se encontraba en la puerta de la prisión junto con una camioneta de la entidad, a la espera de que se autorice el ingreso de los criminales y sean instalados en sus respectivas celdas.

PUBLICIDAD

En esa cárcel de Girón se conoció el asesinato de un funcionario del Inpec el 6 de agosto, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información que dé con los responsables del crimen, el cual se dio justo a la entrada.

Así es uno de los espacios en la cárcel de Girón, en Santander, a donde trasladaron 17 criminales - crédito Inpec
Así es uno de los espacios en la cárcel de Girón, en Santander, a donde trasladaron 17 criminales - crédito Inpec

“Recuperar la seguridad”

El presidente Abelardo de la Espriella difundió en las últimas horas su primer mensaje como mandatario, tras posesionarse el 7 de agosto en Cali, y anunció que gobernará “con firmeza para recuperar la seguridad”, con énfasis en el sur del país.

Horas antes, el jefe de Estado encabezó un consejo de seguridad con la cúpula militar y autoridades de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en medio de alertas de orden público. La reunión se extendió de las 7:00 p. m. del 7 de agosto a las 3:00 a. m. del día siguiente.

Abelardo de la Espriella tendrá como ministro de Defensa al general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas, y que anunció "el Tigre" a finales de junio de 2026, después del triunfo en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Jaime Saldarriaga / AFP
Abelardo de la Espriella y su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas - crédito Jaime Saldarriaga / AFP

En su cuenta de X, De la Espriella sostuvo que su gobierno marca “una nueva etapa” y afirmó que asume la presidencia con la convicción de que el país puede “alcanzar la grandeza que durante tanto tiempo le fue negada”. También señaló que su administración buscará que la nación “se levantará y se reconciliará para construir la patria milagro”.

Por su parte, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, informó que se ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía presentar en 15 días un plan estratégico para reforzar la seguridad en esa parte del país, una de las más golpeadas por los grupos armados durante la administración de Gustavo Petro.

En el encuentro se definió que la vía Panamericana será uno de los puntos priorizados, en especial el corredor entre Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado hechos de inseguridad. De la Espriella dijo que ya se realizan controles con apoyo aéreo y que en cuatro municipios de Nariño se mantendrán medidas especiales, además de recompensas para prevenir actividades delictivas.

Temas Relacionados

Traslado criminalesAbelardo de la EspriellaGirón SantanderCárcel de máxima seguridad GirónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander hoy 9 de agosto: revise su billete y cobre el premio mayor

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Como cada sábado, aquí están los números de la suerte del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado Lotería del Cauca hoy 8 de agosto

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Como todos los sábado, aquí están los números ganadores del sorteo de hoy

Baloto y Revancha: números ganadores del sábado 8 de agosto

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del sábado 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

ENTRETENIMIENTO

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Karol G revela el precio emocional de la fama y quién es su verdadero refugio: “Me metí mucho en la persona de la Bichota, quién me salva a mí”

Moda y política: estos han sido los vestidos que han usado las recientes primeras damas de Colombia y los millonarios precios que cuestan

Tebi Bernal se defendió de los señalamientos de su ex Alejandra Salguero: “Nada justifica el daño”

Alejandra Salguero acusó a su ex Tebi Bernal de acosarla y ser violento: la modelo compartió videos y tuvo que llamar a la policía

Jorge Barón saludó a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia: “Con nuestra Patria Milagro”

Deportes

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Colombia hizo historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: segundo en el medallero y con récord de oros

Círculo de Periodistas de Bogotá pidió a Abelardo de la Espriella que garantice el trabajo de los medios en su gobierno

El efecto “Juanfer” empezó a funcionar en el Medellín: así va la venta de abonos en las primeras horas del fichaje

Policía de Estados Unidos atendió a las amenazas contra Jáminton Campaz en el Mundial 2026: este es el informe

América de Cali vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partidazo de la fecha 4 de la Liga BetPlay