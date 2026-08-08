Girón, Santander, recibió a 17 de los criminales trasladados por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella

Un total de 117 presos en Antioquia fueron enviados a cárceles de máxima seguridad en todo el país - crédito Colprensa

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Una de las primeras medidas en el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, que sorprendió a todos porque se dio en plena posesión presidencial, fue el traslado de 117 criminales considerados de los más peligrosos en el país, a prisiones de máxima seguridad.

Se conoció que 17 de esos presos llegaron a Girón, Santander, donde ya fueron recibidos e instalados, como parte del programa de seguridad del mandatario, quien aseguró en su discurso que el mensaje es acabar con todas las bandas criminales y terroristas en la nación.

Queda por conocer las nuevas medidas del mandatario recién posesionado para los primeros meses de su gobierno, pues no solo se atacará a los grupos al margen de la ley, sino que aumentarían los operativos en las cárceles para acabar con los “privilegios” de aquellos cabecillas.

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Criminales trasladados a Girón

Una de las banderas del Gobierno nacional es la seguridad que, a diferencia de la administración de Gustavo Petro con la política de Paz Total, De la Espriella dejó claro que a los cabecillas de los grupos armados ilegales les queda someterse a la justicia o caer en combates con las Fuerzas Militares.

En la tarde del 8 de agosto, vehículos del Inpec llegaron a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, Girón, con 17 delincuentes provenientes de Itagüí y por orden del presidente, con el objetivo de que dejen de operar desde sus centros de reclusión.

Abelardo de la Espriella ordena el traslado de 117 presos de alto perfil a cárceles de máxima seguridad - crédito Europa Press

Según una grabación de Noticias RCN, en su cuenta de X, un bus se encontraba en la puerta de la prisión junto con una camioneta de la entidad, a la espera de que se autorice el ingreso de los criminales y sean instalados en sus respectivas celdas.

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En esa cárcel de Girón se conoció el asesinato de un funcionario del Inpec el 6 de agosto, por el cual se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información que dé con los responsables del crimen, el cual se dio justo a la entrada.

Así es uno de los espacios en la cárcel de Girón, en Santander, a donde trasladaron 17 criminales - crédito Inpec

“Recuperar la seguridad”

El presidente Abelardo de la Espriella difundió en las últimas horas su primer mensaje como mandatario, tras posesionarse el 7 de agosto en Cali, y anunció que gobernará “con firmeza para recuperar la seguridad”, con énfasis en el sur del país.

Horas antes, el jefe de Estado encabezó un consejo de seguridad con la cúpula militar y autoridades de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en medio de alertas de orden público. La reunión se extendió de las 7:00 p. m. del 7 de agosto a las 3:00 a. m. del día siguiente.

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Abelardo de la Espriella y su ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, que liderará la estrategia para impactar a los grupos armados ilegales que no se atengan al ultimátum de entregar las armas - crédito Jaime Saldarriaga / AFP

En su cuenta de X, De la Espriella sostuvo que su gobierno marca “una nueva etapa” y afirmó que asume la presidencia con la convicción de que el país puede “alcanzar la grandeza que durante tanto tiempo le fue negada”. También señaló que su administración buscará que la nación “se levantará y se reconciliará para construir la patria milagro”.

Por su parte, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, informó que se ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía presentar en 15 días un plan estratégico para reforzar la seguridad en esa parte del país, una de las más golpeadas por los grupos armados durante la administración de Gustavo Petro.

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En el encuentro se definió que la vía Panamericana será uno de los puntos priorizados, en especial el corredor entre Cauca y Valle del Cauca, donde se han registrado hechos de inseguridad. De la Espriella dijo que ya se realizan controles con apoyo aéreo y que en cuatro municipios de Nariño se mantendrán medidas especiales, además de recompensas para prevenir actividades delictivas.