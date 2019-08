"Cuando terminó la segunda gira empecé a tener ataques de pánico. Me fui a Asia, estuve en Japón, en Myanmar, buscando en muchas religiones, y yo no cambié, y me di cuenta que es porque yo traía al demonio pegado a mí. Mi lado b, mis temores, mis egoísmos, que no creo que haya sido naga grave, pero era mucha presión social", dijo Domm en entrevista con Daniel Bisogno para el programa de farándula "Ventaneando", de la cadena TV Azteca.