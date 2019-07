View this post on Instagram

💪🏻😰50 Ring Muscle-ups (no kicking, no bending knees, no "tempo", no swinging… just slow, strict muscle-ups) I recommend to start with 1-3 reps per set and increase the number after some time of doing this sequence. 100 Push-ups (10 x set) 150 Abs "V" position (again, NO bending knees) 15 x set 300 Jumping Lunges (touching the floor with the knees) My recommendation is to start with no more that 200 which means 10 sets of 20 (this is coining both legs) lunges and then increase your way up All in 12-15 min. 50 "Hercules" ó muscle ups en argollas (recomiendo empezar con 1-3 por set en lugar de 5) SIN patear, sin columpiarse, limpios y controlados. 100 lagartijas (10 x set) 150 abdominales en "V" (15 x set) 200-300 Desplantes dinámicos (20-30 x set, esto es contando ambas piernas).