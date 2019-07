En 1991, diez minutos en Thelma y Louise consagraron a Brad Pitt como el actor más deseado del mundo. Pese a su extensa carrera cinematográfica, una popularidad que sigue intacta y un gran regreso a la pantalla grande de la mano de Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood, una de las películas más esperadas de los últimos años, el eterno galán del cine contó que cada vez se siento más lejos de la actuación.

En su última entrevista para la revista GQ Australia, la estrella sorprendió con sus declaraciones en un momento de gran exposición, tras varios años alejado de los focos por sus problemas personales. “Cada vez hago menos papeles. Realmente creo que es el turno de los jóvenes. No porque no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el juego es así; avanza de manera natural”, se sinceró el actor, de 55 años.

Hollywood es para chicos jóvenes

Un pensamiento que llega en un momento en el que el intérprete ha decidido centrarse en la producción y creación de contenido para cine y televisión a través de su productora Plan B, que fundó junto a su ex esposa, Jennifer Aniston.

En una entrevista para Rolling Stone de 1994 el actor nacido en Oklahoma, aseguraba que no quería que la gente supiera nada de él: “No quiero que me conozcan. Yo no sé nada sobre mis actores favoritos, de otro modo se convertirían en celebridades“. Su plan se desmoronó en los últimos años. Su vida privada dejó de serlo por sus conflictos sentimentales con dos de las mujeres más deseadas: Angelina Jolie y Jennifer Aniston.

El protagonista de películas como Bastardos sin gloria o ¿Conoces a Joe Black? ha estado bajo mucho estrés en el último tiempo por su batalla legal con Jolie, de quien se separó de forma escandalosa en 2016 tras un denuncia por supuesto abuso verbal y maltrato físico contra su hijo mayor, Maddox.

Hace unos años el actor reconoció que fue el alcohol lo que acabó con su relación de más de una década con Jolie, quien en su demanda de divorció citó “diferencias irreconciliables”. Nunca más fueron vistos en público. Mientras que la actriz se muestra con sus hijos caminando por las calles de Los Ángeles o en una misión humanitaria por su trabajo en la ONU, no existe una sola foto de Pitt con algunos de sus seis niños.

Un repaso por los momentos más doloros en la vida de Brad Pitt, el hombre que siempre rehusó de la etiqueta de celebridad y que elige dejar de ser protagonista para ser feliz.