"Siempre hemos difundido la tolerancia musical y hay cosas que hoy en día uno debe entender más, ser más sensible en las cuestiones líricas, por ejemplo en México vivimos tanto el agravio a la mujer que también en la música debemos ser más creativos y ya no exhibirla como objeto y nosotros como grupo lo vemos no sólo Panteón también Café Tacvba, La Maldita Vecindad y también como compositores pues hoy tenemos que ser más cuidadosos en todos esos temas", agregó.