Admitió que no tendría por qué decir más sobre su madre, pues cree que hizo lo mejor que pudo con las cartas que se le dieron. "Ella lleva muchos años tratando en pelear sus demonios y no me puedo tomar personal que no lo pueda lograr. Su sufrimiento es exactamente eso, la soledad en la que ella vive y que al final aleja a todo el mundo de su vida".