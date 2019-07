El desfile de personajes incluyó a la modelo Aaron Philip. "Como una chica afroamericana en una silla de ruedas que es trans, sólo quiero tener una buena vida y hacer el bien en lo que sea que consista mi esfuerzo, independientemente de lo que pueda significar frente a la opresión. No me identifico ni me llamo activista, pero eso es solo porque me importa, y creo que todo el mundo debería, activista o no. Lucho por mi libertad de ser yo misma", escribió en Instagram.