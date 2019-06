"Yo quería a Itatí (Cantoral), me recordaba con su cuerpo María Antonieta Pons (actriz cubana y bailarina de rumba, fue la primera actriz en aparecer en el famoso cine de rumberas, vedettes que se volverían íconos por varias décadas en México), viene de un viaje de Europa y me dijo que ya tenía el compromiso de hacer una telenovela con Emilo la Rosa. Pero yo ya tenía listos a todos los demás actores y fue cuando Itati me dijo que no podía porque le habían ofrecido hacer una telenovela y no tendría tiempo", relató.