Su papá, Alex Lora, ya había ofrecido disculpas ante lo dicho por su hija. "Nosotros, mi esposa Chela y yo, no podemos y no tenemos el tamaño para juzgar a otras personas, mucho menos a nuestro primer mandatario. De antemano una disculpa a todos aquellos que no les haya gustado (lo que dijo Celia)"