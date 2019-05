Si bien las dos escenas pueden parecer similares, no lo son tanto. El gesto de Madonna, mostrando las dos banderas en escena, puede ser leído como un pronunciamiento en favor de la solución de dos estados, dos pueblos y, en consecuencia, por la paz y la coexistencia. De hecho, la Reina del Pop ya había mostrado las dos banderas y pronunciado un discurso por la paz en una de sus anteriores visitas a Israel, como se ve en su documental "I'm going to tell you a secret", de 2005.