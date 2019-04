"Preferiría mil veces estar arrestada y grabando programas que estar así. Mi vida es la televisión. No tengo vida social, no tengo amistades, no tengo nada. Lo único que tengo es mi programa. Es mi marido, es mi hijo. Soy una ninfómana de mi programa. Es lo que me da placer, alegría, lo que me da vida. Mi programa es todo para mí", dijo recientemente en una entrevista con Infobae México, donde reiteró que se morirá haciendo televisión.