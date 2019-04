— Agarré el cuchillo de la cocina y le dije 'te largas de mi casa en este instante'.Obviamente que no lo iba ni a acuchillar. Él me decía "¡Pero cómo vas a creer en esas cosas! ¡Eso es mentira!" Metí algunas cosas a la maleta y me largué a Acapulco a la casa de Jaime Camil. Cristian hizo sus maletas y se fue a Argentina. Hablamos en algunas oportunidades, él me pedía que me olvidara. Pero al final yo tomé una decisión y dije no.