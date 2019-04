Aun así, Juego de tronos ha ayudado a abrir un universo fantástico para la cadena televisiva. En los próximos meses, transmitirá una adaptación de la controvertida épica His Dark Materials. De igual manera, Damon Lindelof, cocreador de The Leftovers, está trabajando en una adaptación del cómic de Watchmen (Vigilantes). Y HBO tiene otras series de ciencia ficción creadas por J. J. Abrams y Joss Whedon, director de The Avengers (Vengadores).