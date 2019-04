"Ahora si llegaron a donde querían, les salió el intento, llegaron con tácticas a mi guarida, ya no pierdan tiempo, que le pongan precio,sáquenle la vuelta al problema chavalos que aquí se termina. 'No señor Guzmán, no venimos a negociar. Usted debe cargos y lo tiene que pagar'. Está bien muchachos que dios los bendiga dijo el general".