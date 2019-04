La película original es una de las más taquilleras de la historia, con más de 968,8 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Ganó un Oscar por la canción "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John y Tim Rice; y otro por la partitura de Hans Zimmer, premios a los que se sumaron dos Grammy para una banda sonora que vendió más de 14 millones de copias.