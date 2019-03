View this post on Instagram

🌴WELCOME TO BALI! Tropical paradise and plant based heaven! I’m drooling over this delicious pitahaya smoothie bowl in @kyndcommunity ! SO GOOD😋 _ 💜Taking a little vacay with my girls @pautips @gastrawnomica ! Bali has been on my bucket list for so long and I’m finally here😁!! So excited to see everything that Bali has to offer! I’d love recommendations!! – 🥑DAY 8 of the 21 Day Raw Vegan Detox & Yoga Challenge! It’s like taking a retreat from the comfort of your home! Give your body what it’s been asking for, let your digestion rest by eating raw living foods! 💖DOWNLOAD the program and join us on the challenge➡️Link on my profile⬅️ ————————————- 🌴BIENVENIDA A BALI! Un paraíso tropical y el cielo de las frutas y verduras! Me sigo saboreando esté bowl de pitahaya delicioso de @kyndcommunity ! Deliiii😋 _ 💜Me vine a tomar una mini vacación con mis amigas @gastrawnomica y @pautips ! Bali ha estado en mi lista de viajes y por fin estoy aquí😁Súper emocionada de ver todo lo que Bali tiene para ofrecer! Me encantaría tener sus recomendaciones! – 🍌DÍA 8 del Reto de 21 Días Crudivegano Detox y Yoga! Escucha a tu cuerpo a lo que te ha estado pidiendo y dale un descanso a tu sistema digestivo comiendo una alimentación basado en plantas🥦🥑! 💖DESCARGA el programa y únete con nosotros al reto➡️Link en mi perfil⬅️