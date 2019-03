Malcolm también describió que el rodaje se trasladó al aire libre y el fotógrafo, del que no reveló su identidad, mostró poca piedad o compasión con ella. "Más tarde esa noche estábamos afuera. Lo único que llevaba puesto era un abrigo de piel, y era consciente de que había gente que nos miraba desde la calle. Me pidió que me quitara el abrigo y yo me negué. Preguntó de nuevo, y me negué. Preguntó de nuevo, y esta vez me lo quité, sintiéndome completamente coaccionada e insegura", explicó.