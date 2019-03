View this post on Instagram

Guys, please help reach my goal – Help me Travel to the Moon on the @spacex Project🚀🌙 Find it on👉🏻 https://www.manyvids.com/Profile/1000329896/Sabrina-Sabrok/Services/fundme/ —- Is it safe to travel to space with huge silicone implants (5000 ccs Breast) ? 🚀🌟🌙💫💥 —— —— #sabrinasabrok #spacex #falcon9 #dragon #moon #elonmusk #rocket #travel #spacexdragon #launch #spacexfalcon9 #space #astronomy #nasa #rockets #elon #musk #flight #fly #technology #engineering #science #news #occupymars #noticias #falcon9rocket #falcon9launch #mars #elonmuskspacex #spaceexploration