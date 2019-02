"Es probable que Meghan se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé. Basta observar dónde va a nacer. No creo que use el Lindo Wing. Creo que usará un hospital estadounidense como The Portland, que es propiedad de Hospital Corporation of America. No creo que ella vaya por el mismo camino que Kate Middleton", sostuvo Burrell en una entrevista con Fabulous Online.