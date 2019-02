"No soy racista", se defendió Neeson en una entrevista para Good Morning America este martes. Pero sí -reconoció- que lo hizo. "Salí deliberadamente a zonas de negros de la ciudad, esperando que me atacaran", afirmó, después de descubrir lo que le había sucedido a su amiga. "Me sorprendió y me dolió … Busqué ayuda, fui a un sacerdote".