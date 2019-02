"Tomé la decisión de no seguir fumando, bebiendo y trabajando demasiado. Comencé a ser consciente de que había muchas cosas que no había tenido en cuenta y ya no quería seguir haciendo", recordó Bündchen y añadió que empezó a trabajar menos, eliminó el azúcar, la cafeína y el alcohol. Se metió de lleno en el yoga y la meditación y se dedicó a pasar más tiempo en familia. Tal y como lo describe en su libro: "Lessons: My Path to a Meaningful Life" esto la ayudó a ver que DiCaprio no era el hombre para ella.