Horas antes, la organización dijo que Gillian Welch y David Rawlings interpretarán el tema nominado "When a Cowboy Trades His Spurs for Wings", perteneciente a La balada de Buster Scruggs. Previamente, se había anunciado que "The Place Where Lost Things Go", de El regreso de Mary Poppins, sería interpretada por un invitado sorpresa, y que Jennifer Hudson actuará defendiendo el tema "I'll Fight", del documental RBG y escrito por Diane Warren.