"La puso, la puso totalmente, una y otra vez y no nada más puso mi vida en peligro sino que me usó como carnada y luego no me protegió. Lo dijeron ya en el juicio abiertamente, que él les ayudó a agarrarlo. Sean Penn nunca imaginé, en mi vida, que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos".