Los buenos hábitos alimenticios son esenciales para mantenerse joven. "Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida que tiene muchos químicos o conservantes. Cuando estoy en mi casa a las afueras de la ciudad siempre trato de comer lo que se cultiva localmente. Eso incluye carnes y vegetales. No sólo me gustan lo que se cosecha en Inglaterra sino que me gusta lo que proviene de Hertfordshire, que es el lugar de Inglaterra donde vivo. Si lo puedo cultivar yo, eso me hace aún más feliz".